La Tribune, Nordin Jbari : "Bruges ne peut pas se permettre d’être champion de cette manière-là"

Le Topper a accouché d’un partage ce dimanche. Bruges et Anderlecht se sont quittés sur le score de 2-2, avec un but dans les dernières minutes de Bas Dost. A la fin de la rencontre les avis étaient multiples. Du côté d’Anderlecht, Vincent Kompany a estimé que le partage est selon lui juste. "2-2, c’est le résultat juste. On est une équipe en progression. On a un potentiel technique et un volume de jeu qui nous aident à passer au-dessus des moments difficiles. C’est la deuxième fois qu’on est mené contre Bruges et qu’on revient au score. Les remplaçants nous ont aidés aussi."

Pour les chroniqueurs de la Tribune, l’entraîneur mauve pouvait revendiquer plus. "Anderlecht a des regrets" a expliqué Thierry Luthers lundi. "Je pense que le sens du match était qu’Anderlecht gagne" a ajouté de son côté Stephan Streker.

Pourtant, du côté de la Venise du Nord, Philippe Clément estimait que Bruges pouvait revendiquer les 3 points. Une position avec laquelle Nordin Jbari n’est pas du tout en phase. "L’interview de Clément m’inquiète" a expliqué l’ex-joueur de Bruges et Anderlecht lundi sur le plateau de La Tribune. "Il dit qu’ils méritent de gagner ce match mais Philippe Clément a fait des erreurs énormes durant la rencontre."

"Il doit se remettre en question pour les PO1 parce que Bruges ne peut pas se permettre d’être champion de cette manière-là. Ils ont fait 6-7 mois magnifiques. Ils doivent aussi être les meilleurs dans les PO1" termine Nordin Jbari. "Franchement, je pense que c’est un complexe de supériorité. Ce n’est pas la première fois. Attention aux changements constants qu’il effectue. Il doit garder une structure normale."