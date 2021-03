La Tribune : Mehdi Bayat, "Si Charleroi n’est pas en PO2, on organisera un tournoi amical avec le Standard et Gand"

Le Président de l’Union Belge – et administrateur délégué du Sporting de Charleroi – Mehdi Bayat était l’invité de l’émission La Tribune lundi soir. En quarantaine à son domicile après avoir contracté le Covid-19 au même titre qu’une partie du staff et des joueurs carolos , Mehdi Bayat est intervenu par vidéo-conférence pour aborder plusieurs dossiers en notre compagnie. En plus du débat sur la polémique qui entoure la participation à la Coupe du monde au Qatar et de la discussion autour de la BeneLeague et de la réforme de la D1B, Bayat a parlé de "son" Sporting de Charleroi et des Diables rouges.

Après avoir fait le point sur la situation Covid-19 chez les Zèbres, l’administrateur-délégué des Carolos est revenu sur les ambitions – revues à la baisse – de son équipe en cette fin de saison.

"On avait très bien commencé dans la continuité de la saison précédente. On a eu beaucoup d’ambition en début de championnat, beaucoup d’enthousiasme. Puis on a assisté à une grosse dégringolade après la non-qualification en Europe qui a probablement eu un effet psychologique sur le groupe."

"Le Covid a eu un impact aussi. On s’en rend compte en voyant le classement du championnat qui est très serré et où tout le monde peut battre tout le monde. Il y a eu un impact physique certain. Tout cela a probablement joué un peu. En janvier, on a fait pas mal de transferts mais force est de constater qu’on est encore fort irrégulier. C’est une saison à oublier si ce n’est qu’on a toutes nos chances à jouer pour les playoffs 2."

Et d’ajouter sur son entraîneur. "Ce n’est pas le bon timing pour se séparer de Belhocine. On a encore des objectifs et on veut les atteindre avec Karim. On fera le bilan en fin de saison. Depuis sa reprise en 2012, le Sporting de Charleroi a toujours été un club qui a montré l’exemple en matière de stabilité. C’est d’ailleurs une des clés de la réussite. Très souvent, ce n’est pas gage de réussite de changer."

Que faire si la saison de Charleroi s’arrête dans 4 matches (les Zèbres ont un match de plus à jouer) ? "C’est un sujet que nous ne voulons pas imaginer. Mais si malheureusement c’est le cas, il faudra s’occuper. Je n’étais pas favorable à ce format de compétition comme il est adopté cette année… Il faudra que les équipes organisent des matches amicaux. Peut-être que Gand, le Standard et Charleroi ne seront pas en playoffs 2. C’étaient des équipes prétendantes aux playoffs 1 en début de saison et elles risquent de se retrouver à ne rien faire. Peut-être qu’on organisera un mini-tournoi entre nous…"