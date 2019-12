La Tribune livre ses notes : grande dis' brugeoise, satisfaction du côté du Standard, insuffisant pour Anderlecht

Distinction pour Gand et l'Antwerp - Football - La Tribune - 23/12/2019 Distinction pour Gand et l'Antwerp (La Tribune)

Satisfaction (à des degrés différents) pour les équipes wallonnes

La Tribune livre ses notes de mi-saison : grande dis' pour Bruges, satisfaction du côté du Standard, insuffisant pour Anderlecht - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le début a été plus disputé en ce qui concerne les équipes wallonnes. Dans quelle case fallait-il ranger leurs débuts de saison respectifs ? Au final, il a été choisi de toutes leur accorder une satisfaction. Une satisfaction, auquel on ajoute un léger plus dans le cas de Charleroi, deuxième meilleure défense du championnat, deuxième meilleure équipe à l’extérieur mais moins bonne attaque du top 6."

Sur le plateau, les consultants semblaient tous surpris par cette "simple" satisfaction accordée aux Carolos. "Ils peuvent être deuxièmes s’ils gagnent contre Bruges. On ne s’attendait pas à ça après six ans de Mazzu. Et tout ça avec le départ de Osimhen. Sur les dix derniers matches, c’est la meilleure équipe. Je leur donnerais une distinction" avance Marc Degryse.

Même avis pour Stephan Streker : "Il y a toujours des injustices à l’école et ça c’est une injustice. Je suis fort surpris de cette satisfaction. Ce qu’ils proposent, c’est exceptionnel."

Même topo du côté de Rodrigo Beenkens : " Si on regarde la valeur marchande et la masse salariale, Charleroi ne mérite pas la distinction mais la grande distinction. On notera tout de même que sur les dix derniers matches, Charleroi n’a rencontré que 1 équipe du top 8. "

Alors, Charleroi méritait-il une distinction pour son début de saison ?

Des Rouches en dents de scie

Autre équipe à qui l’équipe éditoriale de la RTBF a décidé d’accorder une satisfaction : un Standard bien irrégulier, capable du meilleur… comme du pire ces dernières semaines.

"Ce que je regrette avec les Liégeois, c’est qu’ils n’apprennent pas de leurs défaites, parce que c’est comme s’ils les niaient. A chaque fois, c’est à cause des blessés, à cause des terrains, à cause de l’arbitre, à cause des matches tous les trois jours. Tout cela peut être vrai, mais on apprend plus de ses échecs. Encore faut-il les reconnaître. Comme s’ils avaient peur qu’on pointe leurs échecs du doigt" débute Streker.

"Le Standard a quelque chose dans le ventre mais les derniers matches ont fait très mal. L’élimination en Europa League, contre l’Antwerp en coupe, cette défaite contre Waasland. C’est dommage, mais il y a un manque de régularité, sans quoi la note aurait été meilleure." renchérit Albert.

Au final, le seul à prendre quelque peu la défense de Liégeois erratiques, c’est Marc Degryse. Selon notre consultant, le noyau a souffert des nombreuses absences : "L’excuse des blessés est quand même correcte. En Europa League, s’ils se qualifient, leur parcours est spectaculaire. Espérons pour eux qu’ils soient plus fit en seconde partie de saison."

Autres équipes qui méritent, selon notre équipe, une satisfaction : Mouscron, parfaitement installé dans le ventre mou de Pro League malgré les nombreux changements de l’été dernier et Eupen qui surnage alors qu’on lui promettait la relégation.