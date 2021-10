Champion en titre, le FC Bruges se cherche quelque peu en ce début de saison 2021-2022. Partage contre le Sporting d’Anderlecht (1-1), succès difficile face au KV Courtrai (2-0), partage contre l’Antwerp le week-end dernier (1-1), sans compter la défaite contre Manchester City sur la scène européenne (1-5) : les résultats brugeois récents tranchent avec l’impressionnante régularité affichée lors des dernières saisons.

Au centre de l’attention, Noa Lang. Le déroutant ailier néerlandais de 22 ans n’a plus marqué en championnat depuis le 10 septembre et n’a servi qu’une passe décisive lors des sept derniers matches du Club. Il râle, il s’énerve : un comportement dérangeant.

"Je n’aime pas du tout ce genre d’attitudes. C’est un sport collectif. Lang est coutumier du fait, il se plaint de façon très nette. Dans ce comportement, tout le monde le voit, l’adversaire aussi. C’est extrêmement énervant. Je suis un peu surpris que les coéquipiers puissent supporter ça. Ce qu’il faut lui expliquer, c’est à quel point il sera meilleur le jour où il ne fera plus ça, il sous-estime à quel point ça lui coûte. Il est tombé dans son nombril, il y a une fascination narcissique dans ce genre de choses. C’est très mauvais pour lui et son club", a précisé Stephan Streker sur le plateau de La Tribune lundi soir.

"Le problème de Philippe Clement, c’est qu’il est un peu dépendant de Lang. Il n’a pas de plan B par rapport à son profil. Ils ont fait venir José Izquierdo dans ce sens, au cas où ils le vendraient ou pour pouvoir lui dire des choses en face à face. Pour l’instant, il ne peut pas se permettre de perdre Lang. J’ai connu cela avec Mbark Boussoufa ou Wesley Sonck par le passé. Ils avaient aussi parfois un comportement bizarre ou ostentatoire. Ca ne dépassait pas des limites et, en plus, ils étaient décisifs pour l’équipe. Certains joueurs ont besoin d’animosité pour performer, je pense qu’il recherche ça aussi car il aime ça", a lui indiqué Thomas Chatelle.

Et Marc Delire de glisser : "Je me demande dans quelle mesure son apparition avec l’équipe nationale des Pays-Bas et le fait qu’il y soit devenu ‘une petite starlette’ n’a pas un peu gonflé son coup."

"Clement doit absolument le recadrer. C’est un joueur que tout le monde adore. C’est loin d’être un leader de l’équipe. Ruud Vormer, Hans Vanaken ou encore Mats Rits sont beaucoup plus importants que lui pour l’équilibre de l’équipe. Il doit changer sa façon de faire sur un terrain sans quoi il risque d’avoir des problèmes. J’ai joué avec Faustino Asprilla (ndlr : ancien international colombien passé par Parme et Newcastle notamment) : on ne le voyait parfois pas pendant 60 minutes, mais il était capable de planter un triplé en 30 minutes contre le FC Barcelone. Lang est encore loin de ce genre de prestations. Quand il a ce comportement-là, il ne sert pas à grand-chose sur le terrain", a conclu Philippe Albert.

Suivi notamment par Arsenal et le Milan AC, le droitier néerlandais possède un gros talent. Depuis son arrivée à Bruges, il a inscrit 21 buts et a délivré 16 assists en 53 rencontres. S'il souhaite atteindre le sommet du foot européen, et y rester, il devra certainement passer par la case 'remise en question'.