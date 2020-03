La séquence "Trop stillé" - © RTBF.be

L'analyse trop stillée de Charleroi-Standard - La Tribune - 02/03/2020 Dans la séquence "Trop stillé" de La Tribune, Will Still a analysé le choc de la 28e journée qui opposait Charleroi au Standard. Notre analyste a passé sous le crible le manque de mouvements du côté Standard et les options non utilisées par l'équipe liégeoise. Du côté carolo, il s'est attardé sur le bloc des Zèbres, ainsi que sur l'intensité et les courses déployées par les joueurs du Sporting.