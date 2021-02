La Tribune : Kompany "Eden peut se réinventer"

Vincent Kompany était l’invité de La Tribune ce lundi soir. Le coach d’Anderlecht nous a accordé un long entretien en éludant aucune question. Il est notamment revenu sur la blessure d’Eden Hazard.

Hazard est déjà victime de sa dixième blessure depuis son arrivée à Madrid. Les blessures, Vincent Kompany, il connait. Elles ont malheureusement rythmé sa carrière. Il nous parle de son ancien coéquipier chez les Diables rouges.

"Eden a la chance d’avoir un réservoir de talent tellement grand qu’il peut se réinventer. Je ne dis pas qu’il doit se réinventer. Mais s’il estime que c’est nécessaire, il peut le faire. Si je peux lui donner un conseil, mais il n’en a pas nécessairement besoin, c’est de rester calme et de rester toujours concentré sur l’objectif. Tout ce qui se dit au dehors et autour de lui ne l’aidera en rien du tout. Il n’y a que lui, son corps et les gens qui l’aident à rester fit. Au plus il apprend à connaître son corps, au plus il jouera Son talent fera qu’il aura encore beaucoup de belles années à vivre."

Parler d'Eden c'est aussi parler des Diables avec la perspective de l'Euro dans seulement quelques mois. Vont-ils remporter cet Euro ? On n’a pas pu résister de poser cette question à l’ex-Diable : "Comme on joue maintenant, je pense que oui. On est bien équipé pour gagner l’Euro."