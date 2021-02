Guillaume Gillet était l’invité de "La Visio du Jeu" dans la Tribune ce lundi soir. Devenu un des pions essentiels de l’effectif zébré, le joueur de 36 ans espère avoir encore de belles années devant lui. Et semble s’épanouir pleinement du côté de Charleroi. Le Sporting qui vient de remporter son premier match de l’année. "C’est vrai qu’on courait derrière cette victoire depuis le début de l’année. C’est une période compliquée même si dans l’ensemble on méritait mieux."

Mamadou Fall a été l’un des grands artisans de la victoire contre Courtrai, ce qui fait vraiment plaisir à Guillaume : "Je suis content pour Mama. On m’a dit que c’était un joueur bourré de talent mais il manque d’efficacité. Aujourd’hui, il rend de grands services à l’équipe. Sur ce but, c’est l’instinct et la confiance. Le coach lui en donne énormément. Au-delà d’être un bon joueur de foot, c’est un joueur charmant. Je suis content de l’avoir rencontré dans ma carrière", Gillet poursuit, "Mama c’est un joueur qui est tellement insouciant et de bonne humeur, je ne pense pas que sa première mi-temps lui a mis la tête de travers. En deuxième mi-temps, il a réussi plus de gestes et il a repris confiance."

J’avais toujours rêvé d’enfiler les gants dans un match officiel

Drôle d’image dans le choc wallon, après l’exclusion de Penneteau en fin de rencontre, Guillaume a dû mettre les gants pour les derniers instants : "C’est vrai que c’était très particulier. J’avais toujours rêvé d’enfiler les gants dans un match officiel. Même si en général, quand ça arrive ce n’est jamais bon pour l’équipe. Quand je jouais derrière chez moi derrière l’école, je me mettais dans le but. J’ai quand même des aptitudes pour plonger. Je me suis proposé pour prendre la place de Nico. Malheureusement, le ballon n’était pas cadré, je n’ai pas pu m’envoler. Quand j’ai placé le mur, je me suis dit que ce serait bien de mettre quelqu’un à côté du poteau à droite. Si les adversaires me regardent, ils vont savoir mais j’avais demandé à Joris de se mettre à droite, et je suis resté à gauche, ce qui est mon point fort."

Gillet totalise tout de même 94 buts professionnels… L’objectif des 100 n’est pas si loin. "Oui, c’est possible que j’arrive à 100. C’est l’idée, c’est l’objectif, je n’ai pas de limite. Je me sens bien physiquement et mentalement, avec cette envie de prendre du plaisir."

Le joueur semble vraiment bien se sentir dans son club actuel, il faut dire qu’il est très reconnaissant de la chance que Charleroi lui a offerte. Et il l’a saisi parfaitement. "Aujourd’hui, je me considère comme un joueur chanceux. Avec le coronavirus, la longue période sans match et sans entraînement, des joueurs de qualité sont restés sur le carreau. Je remercie Charleroi de m’avoir offert cette chance. J’essaie de le rendre sur le terrain. J’essaie de prendre du plaisir. Beaucoup d’anciens joueurs m’ont conseillé de continuer aussi longtemps que je pouvais. C’est ma philosophie tant que j’apporte quelque chose."

Mais est-ce qu’il s’attendait vraiment à jouer autant en arrivant au club ? (18 fois titulaire depuis le début de la saison) "Oui, j’étais sûr de moi, mais on sait qu’il peut se passer plein de choses dans une saison, notamment un cas de covid qui m’a écarté des terrains pendant quelques matchs. Je suis resté patient je savais que la chance allait revenir."