Quatre buts et deux assists en championnat cette saison, une semaine de rêve entre Ligue des Champions et Pro League, Charles de Ketelaere est au sommet de la vague en ce moment en Belgique! Alors qu'on parle de plus en plus du jeune joueur chez les Diables, ceux qui le connaissent évoquent un gars simple et drôle dans la vie de tous les jours.

►►► À lire aussi : La Tribune : De Ketelaere bientôt indispensable chez les Diables ? Oui, mais...

►►► À lire aussi : Chiffres des Diables Rouges : De Ketelaere le Grand, Meunier roi de l’assist, Batshuayi inarrêtable

Clinton Mata est le coéquipier de "CDK" à Bruges : "Une de ses plus grosses qualités c'est le jeu dos au but. Il est très fort, il parvient à bien se tenir sur ses jambes. Tout ce qu'il est en train de faire, ça ne me surprend pas. En termes de qualités humaines: c'est quelqu'un de très réservé, de très timide, une très belle personne à l'intérieur."

Arthur Theate, nouveau joueur de Bologne, joue avec Charles avec les Espoirs, il évoque ses qualités techniques : "Ce n'est pas facile de défendre sur lui, il peut aussi bien partir sur son pied gauche que sur son pied droit. C'est assez compliqué." Il évoque aussi l'homme derrière le joueur: "C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, il rigole vraiment avec tout le monde. Il est fort naturel, il est blagueur."

Franky Van der Elst, ancien Brugeois et observateur attentif du football belge croit beaucoup en De Ketelaere : "En équipe nationale, il peut joueur derrière Lukaku, à gauche ou à droite. Là aussi comme deuxième attaquant. Est-il le deuxième meilleur attaquant belge actuellement? Difficile à dire, il y a encore Batshuayi et Benteke... Mais à mon avis il est temps que Roberto Martinez le reprenne et lui donne quelques minutes de temps de jeu. Je pense qu'il mérite quand même quelques minutes en équipe nationale maintenant."