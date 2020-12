La Tribune : départ immédiat ou patience, les avis divergent sur l'avenir de Montanier au Standard

Battu contre Mouscron, 9e du championnat et incapable de gagner depuis le 1er novembre, le Standard s’interroge sur l’avenir de son coach Philippe Montanier, sous une énorme pression avant d’affronter Saint-Trond samedi.

Ce lundi au moment de débriefer la rencontre entre le Standard et Mouscron, l’équipe de La Tribune est revenue sur la situation délicate du coach français. En plus des chroniqueurs habituels, un supporter des Rouches, Yves Tornambe, a été invité à participer au débat.

"Je mettrais un 3/10 à la saison du Standard jusqu’à présent", assène-t-il fermement pour lancer la discussion. "Il n’y a pas grand-chose qui tourne. Le seul point positif, c’est l’éclosion des jeunes. On voit que l’on ne joue pas selon notre ADN. On n’arrive pas à trouver de continuité avec 16 compos différentes en 17 matches. On a perdu notre âme, on a perdu notre public. Sans le public qui booste, il n’y a pas de fond de jeu."

Et de conclure sur le coach du Standard. "Montanier est un très mauvais choix. Leye aurait dû prendre le relais, il avait le vestiaire en main."

Une observation à laquelle a rebondi Thierry Luthers qui évoquait la situation intenable du coach français et les solutions possibles pour le Standard dans son Edito du lundi. Une analyse qu’il a résumée sur le plateau de La Tribune. "Si vous virez Montanier, il faut virer son adjoint aussi et engager un nouveau coach. Financièrement, c’est délicat mais ça va peut-être bouger s’il y a un mauvais résultat comme Saint-Trond. L’hypothèse d’un Leye chapeauté par Preud’homme est envisageable."

Pour Cécile De Gernier, le Standard ne peut plus continuer à jouer de cette manière. "Je ne garderais pas Montanier. Le jeu est devenu monotone, ça manque de grinta. Tout est devenu un peu plat… à l’image de Montanier."

L’avis de Philippe Albert est plus tempéré. Notre consultant est convaincu qu’il peut encore y avoir un avenir pour Montanier au Standard. "Je prônerais la patience. Les joueurs n’ont pas perdu leurs qualités en 2 mois. Il y a deux mois tout le monde était encensé, les joueurs comme le staff. J’espère donc que le Standard l’emportera contre Saint-Trond car sinon Montanier va passer à la trappe."

Et d'ajouter plus tard dans l'émission. "Charleroi a connu aussi un moment difficile mais on voit que les Carolos ont plus de patience."

"Ça va très vite dans le football", constate aussi Stephan Streker. "Il y a un élément important à remarquer et qui joue en faveur de Montanier, c’est que groupe est encore derrière le coach."