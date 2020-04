La Tribune de retour ce soir en version condensée

Lundi soir, c'est "La Tribune". Avec l'arrêt du championnat, les amateurs de foot que vous êtes ont perdu cette habitude. La RTBF a décidé de combler ce manque et de vous concocter des "mini-tribunes".



Place ce soir à la première des six émissions "récap de la saison". Au menu, le bilan d'un club, un débat, le débriefing de la saison de nos diables rouges. Le tout agrémenté par quelques séquences best of.



L'émission sera suivie des "Héros du Gazon".



Rendez-vous à 20h25 sur La Deux, Auvio et sur www.rtbf.be/sport.