La Tribune - Damien Marcq : "L'Union est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué en Belgique, devant Charleroi"

Qui l'aurait cru il y a trois mois? Après onze journées de Pro League, les promus de l'Union Saint-Gilloise trônent en tête du championnat de Belgique. Ce lundi soir, le milieu de terrain des Unionistes Damien Marcq était présent sur le plateau de la Tribune afin de revenir sur le superbe début de saison du club bruxellois.

Le Français a débarqué à l'Union en provenance de Zulte Waregem cet été. "On ne va pas se mentir, ça ne se bousculait pas au portillon mais au final ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire. Je suis très heureux d'être à l'Union et avec le début de saison c'est que du plaisir", raconte Damien Marcq.

Ce samedi, les Unionistes ont arraché une magnifique victoire face à Seraing (4-2). Alors qu'ils étaient menés 0-2 et réduits à dix, un homme a fait la différence : Kaoru Mitoma. Prêté par Brighton, le Japonais a fait une entrée fracassante en Pro League, s'offrant un triplé en 45 minutes. "Dès le premier entraînement, on a vu qu'il était extraordinaire et qu'il allait nous apporter quelque chose en plus. Il a une facilité d'élimination, d'accélération. Quand on voit ce qu'il est capable de faire individuellement, c'est au-dessus de ce que j'ai pu voir dans ma carrière. J'ai joué avec de très bons joueurs mais Mitoma a quelque chose en plus. À l'entraînement, je ne vais pas face à lui, je suis très content d'être dans son équipe, plaisante Marcq avant de poursuivre, "Quand Mitoma est monté au jeu, on a décidé de s'appuyer sur lui car on savait qu'il pourrait faire mal. Il est déroutant et imprévisible. Il va nous faire du bien cette saison".

Depuis que j'ai quitté Charleroi, j'ai toujours suivi le club

Avec 22 points sur 33, l'Union Saint-Gilloise occupe la première place de notre compétition. "Ce qu'on produit depuis le début de saison est peut-être une surprise pour certains observateurs. Mais dès que je suis arrivé dans cette équipe, j'ai senti qu'il y avait des qualités individuelles, et collectivement il y avait ce ciment qui permettait à une équipe de faire une bonne saison. Il y a de la place derrière Bruges et même peut-être devant... On sait que Bruges est une grosse machine mais avec leur ambition européenne, les Brugeois peuvent être plus fatigués. On sent que les "gros" sont peut-être moins "gros" cette année, tout le monde a sa chance".

Damien Marcq, 32 ans, en est déjà à son 4e club en Belgique avec Charleroi, La Gantoise, Zulte Waregem et à présent l'Union : "Je pense que l'Union est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué durant ma carrière en Belgique. Les joueurs avec qui j'évolue aujourd'hui sont de meilleurs qualités que lorsque j'évoluais à Charleroi".

En signant à l'Union, Marcq a rejoint une vieille connaissance. En effet, lors de son passage à Charleroi entre 2013 et 2017, Marcq évoluait déjà sous les ordres de Felice Mazzu : "Il n'a pas bougé d'un poil, c'est le même qu'à Charleroi. Il a évolué tactiquement, il a réussi à s'adapter au 352 mais l'homme n'a pas changé du tout". Le milieu de terrain n'a d'ailleurs jamais oublié le club carolo. "Depuis que j'ai quitté Charleroi, j'ai toujours suivi le club. J'ai toujours été impressionné par cet état d'esprit. Ils arrivent toujours à sortir la tête de l'eau", conclut Damien Marcq.