La Tribune, Christophe Lepoint, inquiet pour l’avenir de Mouscron : "Il y a beaucoup d’incertitudes"

Christophe Lepoint était l’invité de La Tribune ce lundi soir. Benjamin Deceuninck et son équipe sont revenus avec le joueur sur la victoire face au Standard et la lutte pour le maintien de Mouscron, mais aussi sur le futur du club, qui inquiète Christophe.

On l’apprenait la semaine dernière, les salaires des joueurs et membres du staff de Mouscron n’ont pas été payés à temps pour le mois de février. La situation a été clarifiée en interne mais ce n’est pas cela qui inquiète le plus le joueur, mais plutôt la saison prochaine… Même si les Hurlus sont désormais en bonne position pour se maintenir "Oui ça m’inquiète, ça inquiète tout le monde, les joueurs, les supporters, les gens qui travaillent au club. Je crois que cette année on va la terminer, ce qui m’inquiète le plus c’est l’année prochaine. On sait très bien que l’histoire de la licence va revenir sur la table. Est-ce que monsieur Lopez (ndlr. Gérard Lopez, actuel propriétaire du club) va rester ? Est-ce qu’il va trouver un acheteur ? Il y a plein d’incertitudes pour la saison prochaine autour de ça. C’est plus ça qui m’inquiète que les paiements, de ce côté-là, à mon avis tout va rentrer dans l’ordre."

Mouscron est seizième avec trente points, le Cercle Bruges est lui actuellement barragiste avec 29 points, Waasland-Beveren est bon dernier avec 25 unités.