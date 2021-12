La Tribune : Cécile de Gernier "Les supporters de l’Union prouvent que même en étant menés 0-2, il y a moyen d’être positifs dans les tribunes"

La Tribune : Cécile de Gernier "Les supporters de l'Union prouvent que même en étant menés 0-2,... Sur les terrains, dans les tribunes et donc dans La Tribune, on voit beaucoup de très mauvaises images ces dernières semaines. Mais il ne se passe pas que ça dans et autour de nos stades, fort heureusement ! De bons élèves à ce sujet, l'Union Saint-Gilloise et ses supporters. Notre consultante, Cécile De Gernier était présente au stade lors d'Union - Cercle de Bruges ce samedi, elle tient à saluer le comportement des supporters des deux camps (même si ceux du Cercle étaient présents de façon totalement officieuse : "Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu pendant la rencontre, les joueurs du Cercle étaient pas mal par terre, à tort ou à raison. Quand il y en avait qui commençaient à siffler derrière, il y en avait toujours un pour le calmer et dire 'peut-être qu'il a vraiment mal, on ne va pas le huer'.