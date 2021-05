La Tribune : Benjamin Nicaise, " On aurait aimé que les supporters donnent leur avis, ils auraient peut-être fait passer des messages aux joueurs "

Pérenniser Bodart, Raskin, une priorité pour le club. Malgré tout, ce sera très difficile : "Aucun club Belge ne peut se permettre de refuser une belle offre aujourd’hui. On est dans l’obligation de faire des transferts sortants. On n’a pas les droits TV comme en France ou en Angleterre. Cette année, il fallait réunir des éléments : sportif, financier et intégrer les jeunes. Quand vous faites 6 millions de moins de masse salariale, 4 millions en moins en agents, et vous mettez les jeunes, c’est plutôt positif. Sportivement, la formule a changé sinon on était dans le top 6. Pas de bol, la formule a changé. Si on reprend et qu’on compare à l’année passée quand Anderlecht met aussi des jeunes, parce qu’il faut reconnaître qu’ils ont mis des jeunes, ils sont 8es à la 28e journée. On a fait mieux qu’Anderlecht l’année passée qui avait une politique de jeunes."

Raskin et Bodart auraient rechigné à prolonger leur contrat ? "C’est tout à fait faux. On n’est même pas en négociation. Il faut réussir à les garder. Ça m’est revenu puisque c’est Raskin qui m’en a parlé. J’ai été étonné. Avec Arnaud, j’ai une bonne relation, avec les jeunes j’ai une bonne relation, ils viennent me trouver directement. On n’est pas en négociation… C’est peut-être un signal envoyé par les agents qui sont parfois en contact avec les journalistes. On n’émet pas d’avis là-dessus."

Parfois, certains bons joueurs peuvent passer à travers la loupe : "Arthur Theate n’aurait pas joué chez nous. Il aurait pris la place de qui ? Vanheusden, Laifis, Bokadi… Gavory ? On a fait des choix, on a estimé que le meilleur choix c’était qu’il quitte le club. Tant mieux pour lui, on a trouvé un arrangement avec Ostende et il a performé cette saison. Il m’a surpris. La défense à trois d’Ostende lui a rendu service. On avait commencé la saison avec l’optique de faire une défense à 4. Il a eu un instinct de survie qui lui a permis de faire une superbe saison."

Un état de fait passé parfois au second plan : "Je pense que le Standard a un peu oublié qu’il était un club populaire, qu’il devait se concentrer sur la formation et puiser dans son centre les meilleurs joueurs tout en les accompagnant avec l’un ou l’autre transferts qui font une plus-value." Nicaise ajoute, "Quand on arrive à placer trois jeunes joueurs en équipe U21, c’est quand même pas mal. Il faut qu’on parvienne à capitaliser là-dessus."

La ligne directrice du club apparait petit à petit : "On doit s’appuyer sur notre centre de formation. Le club a vécu au-dessus de ses moyens par moments, on a commis des erreurs. Le Standard a toujours un bon centre de formation, aujourd’hui il doit s’appuyer dessus."

Le rôle de Michel Preud’homme , l’ex-coach emblématique, a été évoqué : "MPH est là lors des décisions stratégiques, il donne son vécu d’ancien coach. Il est conseiller du président mais on est dans le même bureau. C’est mon N + 1. Michel a ce côté bon père de famille qui peut dire, en tant que dirigeant, à quel moment ne pas briser les séries négatives de huit matches. C’est une erreur de ne pas avoir agi plus."

Analyser le bilan du Standard cette saison sur le plateau de la RTBF, pour également offrir certaines réponses aux supporters qui n’ont pas vraiment pu donner leur avis, privés de stade en raison du Covid : "On aurait aimé qu’ils le donnent. Ils auraient peut-être fait passer des messages forts aux joueurs." Aveux de faiblesse de la part du staff ou simple conscience de la force du public de Sclessin ? En tout cas, il ne consulte pas les réseaux sociaux pour prendre la température auprès des fans : "Non, j’appelle cela les fléaux sociaux."

Benjamin Nicaise , le directeur technique du Standard, était l’invité de La Tribune ce lundi. L’ancien médian du club (2008-2010) a participé au débriefing du week-end foot et évoqué la saison agitée des "Rouches". En tant que responsable de la cellule de recrutement il a également accepté de nous parler des rôles des uns et des autres, et surtout du sien. Extraits choisis.

La saison des Rouches n’a pas été idéale, mais certains éléments expliquent cet état de fait pour Nicaise : "L’objectif était de se qualifier en Europe, on a joué 9 et 10 matches de plus qu’Anderlecht et Genk. Pour nos jeunes joueurs, c’était quelque chose d’usant. Dans cette même période, on a eu 9 cas de Covid-19. On voulait être dans le top 4 mais il ne faut pas tout jeter."

Benjamin Nicaise est revenu aussi sur le cas de Philippe Montanier : "Montanier, c’était le choix du club. On en a discuté. Il s’avère qu’il était libre. On cherchait un entraîneur qui avait sorti des jeunes. A la Real Sociedad, il avait sorti des jeunes, il avait titularisé onze joueurs du centre de formation. Dans le projet, il fallait faire rentrer un entraîneur qui avait cette fibre-là. Il était important pour Raskin ou Balikwisha. Ce qui a coincé ? Le public aurait pu lui faire passer un message, celui d’être plus offensif. Il a essayé des combinaisons offensives, mais à la fin, il était devenu tellement défensif en se disant qu’il allait marquer sur phase arrêtée. S’il avait senti la ferveur de Sclessin, ç’aurait été différent pour lui."

Le coach du Standard a tout le soutien du staff, dans toutes ses décisions… "Mbaye Leye ? C’est bien de ne pas être en "pensée unique". Ceux qui veulent aller avec lui et avec nous, on va les soutenir. Ceux qui veulent aller contre nous, on trouvera des solutions."

Mehdi Carcela devait-il se sentir visé par le terme " starlettes " utilisé par Mbaye Leye ? "Il n’y a pas que lui. Vous avez vu la compo de ce week-end. Ce qu’a fait Mbaye était courageux. Il a mis deux nouveaux joueurs. Ça prouve que peut-être avec moins de qualités au départ, le tout est plus que la somme de ses parties. On ne peut plus attendre un coup d’éclat d’un joueur. La force du Standard est de créer une équipe."

Veut-on que les clubs locaux soient gérés par des investisseurs étrangers ou plutôt un ancrage local ? "Au Standard, je vois mal débarquer un Américain qui va reprendre le club, ça exploserait directement. Le président a un projet de stade qu’il veut mener à bien, il est accompagné dans son projet. Ça va être grandiose. Je trouve à moyen terme, qu’il faut tenir la ligne sportive. A long terme, c’est avoir un stade confortable et rénové pour pouvoir accueillir des grandes fêtes à Sclessin."