La Tribune avait déjà détecté le talent d'Antoine Colassin en 2011

Le choc de la 22e journée de D1A entre le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges s'est ponctué par une victoire des Brugeois (1-2) dimanche à Bruxelles. Auteur d'un doublé, le Soulier d'Or Hans Vanaken a répondu à Antoine Colassin, buteur pour sa première avec le RSCA.Colassin, un nom qui parle… aux téléspectateurs de la Tribune. Le jeune attaquant peut déjà se targuer d'être passé deux fois dans l’émission foot diffusée sur la Deux le lundi soir. Bien longtemps avant de passer professionnel.



En 2011, Antoine, âgé de dix ans et demi, s'est illustré dans "Talent Foot", une séquence consacrée à la détection de jeunes joueurs. Il avait remporté son épreuve de sélection et s'était qualifié pour la finale.