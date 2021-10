La Tribune – Anderlecht : "Un week-end, on a envie d’aller au stade, et l’autre on veut jouer à la console"

La Tribune - Anderlecht : "Un week-end, on a envie d’aller au stade, et l’autre week-end on... Le Sporting d'Anderlecht a enregistré un 4e partage consécutif dimanche en repartant du Stayen de Saint-Trond avec un 2-2 dans la poche. Huitièmes de Pro League, les Bruxellois peinent à trouver leur rythme de croisière. Depuis le début de la saison, les Mauves ont du mal à enchaîner les victoires. Deux succès consécutifs, ce n'est arrivé que deux fois cette saison. Début août contre Seraing et le Cercle et début septembre face à Malines et au Standard. Quand on observe ce parcours en dent de scie, difficile de se faire une idée de la place qu'occupera Anderlecht en fin de saison. "Il y a un truc assez intéressant dans cette affaire-là : on change d’avis comme de chemise", expliquait Stefan Streker à propos de la présence ou non d'Anderlecht dans le Top 4 sur le plateau de la Tribune lundi soir. "Zirkzee, le premier match où il est apparu, c’était à domicile, j’étais au stade et j’étais ébloui par son niveau technique, par son aisance. C’est un joueur qui a une classe incroyable. A côté de cela, il y a quand même beaucoup de situations de jeu où je trouve qu’il n’offre pas ce qu’on peut attendre d’un grand attaquant. Kouamé aussi… Kouamé à Ostende a été à un moment donné absolument exceptionnel. Quel vrai niveau ont ces joueurs là, je ne sais pas", ajoutait notre consultant à propos des deux attaquants anderlechtois. Swann Borsellino a lui aussi du mal à trouver des repères durables quand il s'agit d'Anderlecht. "On ne sait pas où va Anderlecht. Un week-end, on a envie d’aller au stade, et l’autre week-end on veut jouer à la console."