La superbe roulette à la Zidane de Thorstvedt pour marquer le 3e but de Genk face à Bruges - Pro... Genk n’a laissé aucune chance au FC Bruges ce soir et s’est imposé avec la manière sur sa pelouse (3-0). Passeur pour Junya Ito lors du deuxième but des siens, Kristian Thorstvedt s’est ensuite transformé en magicien. Alors que le score était de 2-0 pour les Limbourgeois, le milieu de terrain norvégien Kristian Thorstvedt a décidé de régaler les fans de football en réalisant une magnifique roulette digne de Zinédine Zidane afin d’éliminer le pauvre David Okereke. Il enchaîne ensuite avec une frappe du gauche, déviée un peu chanceusement par Odilon Kossounou, et trompe Simon Mignolet. Un sublime geste technique à voir et à revoir en vidéo.