La subtile "Madjer" d'Harbaoui contre Charleroi

Face ses anciens équipiers carolos, Hamdi Harbaoui a démontré qu'il était plus qu'un puissant "target man".



Après un bel effort de Theo Bongonda sur le flanc gauche, l'attaquant de Zulte-Waregem a mystifié Dorian Dessoleil et Nicolas Penneteau d'un jolie Madjer. Il a ensuite signé un doublé et a lancé le Essevee vers la victoire (3-1).



Après la frappe puissante de Vadis Odjidja, la contre-attaque exemplaire de Moussa Djenepo, le tir lointain et précis de Marko Bakic et la volée-lobée de Siebe Schrijvers, les joueurs offensifs avaient décidé d'offrir du spectacle aux supporters à l'approche des fête.