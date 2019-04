La sortie de Luis Garcia, la précision de Westerlo et la glacière de Peteers dans le zapping - © Tous droits réservés

La sortie de Luis Garcia, la précision de Westerlo et la glacière de Peteers dans le zapping -... Le week-end de Pâques est toujours le plus propice aux bons jeux de mots… Pour les gestes de la semaine, il fallait se taper la route pour aller à Westerlo… Notamment Naessens qui a essayé de frapper. Et les passes n’étaient pas non plus les plus assurées… Hugo Broos a failli y perdre la tête…. Joli réflexe d'esquive pour le coach directeur sportif d’Ostende… Oui allez… changez moi ça c’était nul… Dans un monde idéal, Luis Garcia aurait quitté Eupen par la grande porte. Le cadre en a décidé autrement du coup, c’est moche… Le foot est tellement bankable que même les cadreurs se prennent maintenant pour des stars. La télé fait décidément tourner toutes les têtes… Laurent Guyot a tenté de nous expliquer la différence entre vouloir et pouvoir… Bob Peeters a tenté d’imiter Marcelo Bielsa et sa fameuse glacière… C’est pas la glacière qui fait le coach, faudra lui dire… On a surpris Saelemaekers en train de batifoler à Anderlecht… Ca sent le #metoo ça non ? Vanderbruggen a marqué ses deux premiers buts pour Courtrai samedi. Le speaker d’Anderlecht a voulu anticiper les soucis… Ecoutez… Au moins, il a été plus persuasif que celui du Standard la semaine dernière… On a trouvé qui était responsable du piratage des matches chez nous… C’est le directeur général de Genk Erik Gerits qui filme tout ça en face time… Bravo…