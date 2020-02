Youri Tielemans, Monsieur patates - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

La semaine "patates" de Youri Tielemans avec Anderlecht en 2017 - Pro League - 19/02/2020 Il y a trois ans, Anderlecht flambe sur la scène nationale en tenant tête au FC Bruges dans la phase classique pour finalement prendre la tête du classement à la dernière journée de ladite phase. Et ne plus la quitter durant les play-offs. Anderlecht signe ce qui est à ce jour son dernier sacre de champion avec des joueurs comme Łukasz Teodorczyk, qui terminera meilleur buteur de la compétition (22 buts) et Sofiane Hanni, meilleur passeur (14 passes). Un autre joueur aura marqué de son empreinte le Sporting bruxellois: Youri Tielemans. Le jeune Belge (19 ans) est déjà un taulier de l'équipe et démontre sa qualité de frappe semaine après semaine.