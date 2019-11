La RTBF réagit aux propos de Marcel Javaux dans La Tribune

A l’issue de La Tribune ce lundi soir, des propos de Marcel Javaux lors de La page arbitrage ont suscité plusieurs réactions.

Au sujet d’une faute de pied en avant de Dennis, le joueur du Club de Bruges, Marcel a déclaré : "Avec le VAR, ça vaut quatre, cinq matches, et le gars s’en sort blanchi", Marcel Javaux ajoute alors "Enfin si on peut dire". Et c’est cette petite phrase qui n’a pas été appréciée de tous. Du côté de la RTBF, on peut comprendre que certaines personnes n’aient pas apprécié ses propos, vous êtes d’ailleurs plusieurs à nous l’avoir fait savoir.

Michel Lecomte a réagi : "Nous nous sommes expliqués Marcel Javaux et moi immédiatement en sortant du plateau hier sur le caractère très équivoque de cette réflexion. Marcel Javaux s’est défendu en précisant qu’au moment où il a employé l’expression "blanchi " il a voulu s’excuser et a ajouté "si on peut dire". Cela n’a manifestement pas été perçu de la même façon par tous, ce qui explique les nombreuses réactions après cette intervention qui a provoqué un réel malaise sur le plateau. Cette réflexion était déplacée et de mauvais goût mais on ne peut pas l’associer à des propos racistes qui viseraient à être discriminants envers qui que ce soit. Si Marcel Javaux avait un tel profil, il ne ferait pas partie de l’équipe de La Tribune qui a toujours dénoncé avec vigueur les actes, les gestes et les propos racistes toujours bien présents, malheureusement, dans et autour des stades."