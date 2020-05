La Pro-Ligue et sa solidarité à plusieurs vitesses...

A cause de la crise du coronavirus, les clubs belges qualifiés en Coupe d’Europe vont devoir soutenir les autres clubs de Pro-Ligue : c’est l’une des décisions prises vendredi lors de la fameuse Assemblée Générale qui a tranché sur le prochain format de compétition. Un mécanisme de solidarité qui était réclamé par Anderlecht, par la bouche de son CEO Karel Van Eetvelt.

Car vu l’arrêt du championnat à la une journée de la fin, chaque club n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. C'est le cas de Malines, Genk et Anderlecht pour l'Europe. Et de Waasland-Beveren pour le maintien... sauf que Beveren ne touchera rien, vu son recours au chômage économique pour ses joueurs !

Bande d'égoïstes...

Parler en Belgique de solidarité entre clubs pros est déjà bizarre : il y a 15 ans, Jean-Marie Philips patron de la Pro-Ligue de l'époque, la qualifiait d'"assemblée d’égoïstes". En Belgique, c’est la culture du chacun pour soi, car le marché est réduit... et donc le gâteau à partager aussi. A l’inverse, aux Pays-Bas et en Allemagne surtout, les grands clubs redistribuent leurs revenus de manière structurelle aux plus petits. Car à terme, s’enrichir au détriment des autres n’est bon pour personne... L'a-t-on compris chez nous ?

En Belgique, il existe deux mécanismes de solidarité. En premier lieu ce Fonds Corona, voté ces dernières semaines vu la situation d'urgence... mais voté seulement pour un an, alors qu’Anderlecht souhaitait 3 saisons. Grosso modo, nos qualifiés continentaux Bruges, Gand et Charleroi (ou l’Antwerp en fonction de la tenue ou non de la finale de la Coupe) vont redistribuer 10% de leurs primes UEFA aux autres : Bruges va payer le plus (1,75 millions d'euros), Genk va... toucher le plus (840.000 euros). Le détail vous est fourni par ailleurs.

Une négociation laborieuse car en Belgique, l’idée c’est : "si je suis en Coupe d'Europe, c’est que j’ai bien travaillé... et donc pourquoi moi, je dois payer pour ceux qui ont mal bossé ?".

Contrat télé

L’autre mécanisme de solidarité, c’est celui basé sur le contrat TV. La moitié du pot est réparti équitablement entre les 16 clubs, l’autre moitié en fonction de paramètres comme le classement sur les 5 dernières saisons, le nombre de minutes prestées par des jeunes formés au club ou encore la présence ou non d’une équipe féminine.

Des primes qui peuvent peser jusqu'à 2 millions d'euros pour des jeunes alignés et 850.000 euros pour une équipe dames. Sans compter les indemnités classiques de transferts, rétrocédées aux petits clubs formateurs.

De quoi nourrir un simulacre de solidarité...