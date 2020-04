La Pro League veut (encore) reporter son assemblée générale de vendredi

La Pro League souhaite reporter une nouvelle fois son assemblée générale, qui doit valider l'arrêt des compétitions de football en Belgique. L'AG de la Pro League, qui représente les clubs professionnels belges, est prévue vendredi, le même jour que la réunion du Conseil national de sécurité. La Pro League veut tenir son assemblée générale après la réunion du Conseil national de sécurité.

L'assemblée générale de la Pro League doit examiner les recommandations du conseil d'administration de la Pro League qui avait préconisé le 2 avril dernier de mettre un terme à la saison 2019-2020, arrêtée mi-mars après la 29e des 30 journées de la phase classique de D1A à cause de la pandémie de Covid-19. Un groupe de travail avait été mis sur pied pour se pencher sur la relégation et le maintien, les tickets européens et la finale de la Coupe de Belgique.

L'assemblée générale de la Pro League devait d'abord se tenir le 15 avril mais avait été postposée une première fois au vendredi 24 avril, au lendemain de la réunion du comité exécutif de l'UEFA (Union européenne de football).

L'UEFA, qui a donné jusqu'au 3 août aux championnats nationaux pour se terminer, avait menacé la Belgique de lui retirer ses places européennes si l'exercice 2019-2020 venait à être annulé. Depuis lors, le président de l'Union belge Mehdi Bayat et son homologue de l'UEFA Aleksandar Ceferin ont eu une discussion "constructive et l'intention a été exprimée de parvenir à une solution ensemble".