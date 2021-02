La Pro League, un paradis pour les jeunes entraineurs

Yves Vanderhaeghe a été remercié par Courtrai et est remplacé par Luka Elsner, ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2018-2019, a annoncé dimanche le club flandrien. Elsner a signé un contrat jusqu'en 2024.

L'entraîneur franco-slovène de 38 ans est bien connu en Belgique après avoir dirigé l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2018-2019. La saison dernière, il avait pris la tête d'Amiens, mais n'avait pu éviter la descente du club en Ligue 2, avant d'être remercié en septembre dernier.

Suite à ce changement de coach sur le banc courtraisien, la moyenne des entraineurs de notre compétition passe à 46,6 ans, soit la deuxième plus jeune des dix championnats majeurs en Europe. La présence de Will Still, 28 ans, au Beerschot, le plus jeune coach de l'histoire de notre Pro League, n'y est naturellement pas étrangère.

Seule la Russie fait mieux que la Belgique donc (46,3 ans), comme indiqué par nos confrères de Sport/Foot Magazine. Les Pays-Bas (52 ans), l'Angleterre (52,9 ans) et la France (53,2 ans) ferment le top 10 de ce classement.