La Pro League tranche: le 4ème des PO1 jouera le barrage pour l'Europe

Depuis plusieurs semaines la situation autour du club de Malines pose questions, d'autant plus depuis que le club a remporté la Coupe de Belgique synonyme d'une place européenne la saison prochaine. Mais le club risque des sanctions (dans le cadre du footgate) et donc de ne pas obtenir sa licence européenne. La Pro League a communiqué sur la marche qu'elle suivra si cela arrive.

« Dans l'attente d'une décision dans la procédure disciplinaire, les compétitions de 1A et 1B suivent leur déroulement sportif normal. Cela signifie que le 26 mai 2019, l'équipe classée quatrième des play-offs 1 jouera le test-match contre le vainqueur des play-offs 2 pour l’obtention du dernier ticket européen (P1541, 36 et P1541.5).

Si un club ne satisfait pas ou plus les conditions d'admission pour la compétition européenne, la réglementation UEFA prévoit que la place sera prise par le(s) club(s) suivant(s) dans le classement.

« A club which is not admitted to the competition is replaced by the next-best placed club in the top domestic championship of the same association, provided the new club fulfils the admission criteria. In this case, the access list is adjusted accordingly. » (4.08 Regulations of the UEFA Europa League, 2018-2021, Regulations UEFA Champions’ League 2018-2019).

Ceci signifie concrètement que dans cette hypothèse, le dernier ticket européen sera attribué conformément à la réglementation UEFA au club classé 4ème s’il a perdu le test-match ou au club classé 5ème si le club classé 4ème a gagné le test-match.

Le deuxième tour qualificatif de l’UEFA Europa League se joue (match aller) le 25 juillet 2019. »

Concrètement cela se jouera donc comme prévu entre le vainqueur des PO2 (cela pourrait être des équipes comme Courtrai, Charleroi, Saint-Trond...) et le quatrième (probablement l'Antwerp ou le Standard). Si l'une de ces deux dernières équipes venait à remporter le match de barrage, elle « laisserait » donc une place européenne pour le cinquième, probablement le club d'Anderlecht.