La Pro League soutient Mehdi Bayat face à l'Antwerp et argumente en sa faveur

On le sait, Medhi Bayat est visé par plusieurs plaintes émanant des clubs de Waasland-Beveren, l’Antwerp mais aussi de Roland Duchâtelet et l’Excelsior Virton. L’objet de ces plaintes? Le cumul de fonctions du CEO de Charleroi, qui se trouve également être le président de l’Union Belge et un membre du Conseil d’administration de la Pro League. Cette dernière a communiqué afin de soutenir Bayat face à l’Antwerp.

"La Pro League a eu connaissance […] de l’introduction de différentes plaintes […] contre la Fédération en raison d’un prétendu conflit d’intérêts né de l’élection de M.Mehdi Bayat comme Président de la RBFA nonobstant sa position d’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi.

La Pro League constate que lors du scrutin ayant désigné le Président Fédéral, l’ensemble des représentants de la Pro League au Comité Exécutif, y compris le vice-Président de la partie plaignante, ont voté en faveur de M. Mehdi Bayat.

Au sein des instances de la Pro League et en particulier au sein du Conseil d’administration – dont il est membre-, M. Mehdi Bayat a toujours travaillé en fonction de l’intérêt du football belge et en particulier celui du football professionnel.

Avant l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai, il s’est d’ailleurs clairement prononcé en faveur de l’organisation de la finale de la Coupe de Belgique avant l’échéance du 3 août malgré l’intérêt que représenterait pour son club le fait que ce match ne soit pas reprogrammé. […]

Le Conseil d’administration de la Pro League entend lui réitérer son soutien et a décidé pour le surplus de ne formuler aucun autre commentaire."