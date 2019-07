La Pro League souhaite que Malines soit remplacé en 16e de finale de la Coupe

Pierre François : "Le championnat commencera à la date prévue et à 16 équipes" - Pro League -... La ProLeague a réagi aujourd’hui à la décision de la CBAS par la voie de son directeur général Pierre François. Pour rappel la CBAS a décidé de maintenir Malines et Waasland-Beveren en D1A la saison prochaine. Se sentant lésé, le Beerschoot Wilrijk avait demandé à la ProLeague et à l’Union Belge de poser un geste fort en postposant le début de la compétition et en réhabilitant les Anversois mais aussi Lokeren au travers d’une D1A à 17 ou 18 clubs.