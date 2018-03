La Pro League s'associe à LaLiga pour lutter contre le piratage audiovisuel

La Pro League a décidé de lancer une campagne de lutte contre le streaming illégal et le piratage audiovisuel de la Jupiler Pro League sur internet. Elle collabore, depuis janvier, avec LaLiga qui se situe à la pointe de la chasse à la diffusion illégales d'images du championnat espagnol. Les clubs de Pro League ont prévu de mettre, pour ce faire, 115.000 euros sur la table, dont 36.247 euros cette saison.

"Cette coopération unique avec LaLiga traduit notre détermination à nous attaquer à la problématique du piratage", a expliqué Pierre François, CEO de la Pro League. "En nuisant à notre produit, le piratage nuit également à notre ligue, à nos clubs et à notre sport".

"L'intérêt accru pour la compétition, l'évolution rapide de la consommation média et des technologies et l'importance grandissante des réseaux sociaux ont obligé la Pro League à faire de la protection de la valeur de son produit une priorité", a justifié de son côté Leander Monbaliu, avocat de la Pro League.

Avec son système informatique, Marauder, laLiga sera ainsi responsable de la création d'une unité de recherche spécifique visant à identifier les images illégales de la Jupiler Pro League sur internet pour le restant de la saison, avec option pour la saison prochaine si l'évaluation est positive à l'issue des playoffs.

La Pro League a également conclu un accord avec Google pour pouvoir utiliser l'application "YouTube's Content ID". Content ID est une technologie proposée par Google aux détenteurs de droits pour signaler et faire supprimer plus facilement les vidéos illégales sur la plateforme. LaLiga utilisera également l'outil Facebook's Rights Manager qui, de façon similaire, permet l'identification et le blocage automatique des images illégales.

LaLiga a développé depuis quatre ans connaissances et technologies pour contrer la diffusion pirate des images de la compétition espagnole. Ainsi 268.000 vidéos ont pu être supprimées sur les réseaux sociaux, 9.000 comptes ont été bloqués et 140 applications et 500 URL qui partageaient des liens violant les droits audiovisuels de LaLiga ont été mis hors jeu. En outre, 10.000 serveurs ont été mis hors service à cause de leur activités "card sharing" illégales.

"C'est une source d'inspiration pour LaLiga que d'autres institutions sportives se joignent à notre lutte contre le piratage audiovisuel, cela nous permet de partager nos progrès et notre expérience avec les autres ligues", s'est réjouit de son côté le directeur du département audiovisuel de LaLiga, Melcior Soler.