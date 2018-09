La Pro League réfléchit à anticiper la fin du mercato estival

Le Président de la Pro League Marc Coucke a annoncé mardi que le conseil d'administration de la Pro League réfléchissait à anticiper la période du mercato estival. Alors que la dernière période de transferts s'est terminée le 31 août dernier, la Pro League envisage dans le futur de mettre fin aux transactions dans les alentours du 15 août.

"Ce n'est pas bon pour le football et les supporters qu'il y ait encore des transferts alors que le championnat a déjà commencé depuis déjà cinq journées", a déclaré Marc Coucke au terme des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'Union Belge. Si les discussions n'en sont qu'à leur début, le conseil d'administration s'est montré favorable à s'aligner sur les dates du mercato italien qui a pris fin le 17 août, a indiqué Coucke. "Il faut faire aussi face à la réalité. Nous ne pouvons pas anticiper de trop le mercato et le faire terminer à la mi-juillet. Cela ne passera pas auprès de la FIFA", a-t-il encore précisé.

"Cela reste une hypothèse de travail et ce n'est pas une décision ferme", a ajouté le CEO de la Pro League Pierre François.