La Pro League prolonge sa collaboration avec Younited Belgium jusqu'en 2023

La Pro League a prolongé son partenariat avec Younited Belgium, son partenaire social, jusqu'en 2023, a annoncé mercredi l'instance du football professionnel belge. Dans les termes de cette nouvelle collaboration, la Pro League versera chaque année 125.000 euros à Younited Belgium qui apportera son expertise dans le volet social de la Pro League.

La première collaboration entre la Pro League et Younited Belgium, qui portait alors le nom de Belgian Homeless Cup, remonte à 2017 et plusieurs partenariats avec des clubs professionnels avaient été développés. La Pro League et Younited Belgium ont décidé de poursuivre cette collaboration jusqu'en 2023.

"Cette prolongation va de pair avec un renforcement en termes de contenu et un approfondissement financier de la collaboration", a précisé la Pro League dans son communiqué. "Younited Belgium devient ainsi l'expert social de la Pro League et s'engage à utiliser son expertise en matière de vulnérabilité sociale dans le cadre du vaste fonctionnement Football & Community de la Pro League."

"Younited Belgium et la Pro League croient ensemble à la force du football et à la force des personnes. En ces temps compliqués, le renforcement de notre partenariat avec Younited Belgium est un choix totalement délibéré", a affirmé Pierre François, CEO de la Pro League. "Les personnes vulnérables le sont encore plus à l'heure actuelle. À travers ses équipes, Younited Belgium offre une perspective aux personnes les plus vulnérables. Nous choisissons ainsi d'accroître délibérément notre soutien."

Younited Belgium siègera également à l'Assemblée Générale de l'Union belge de football (URBSFA) en tant que représentant indépendant de la Pro League. Une "Action de Noël" sera une nouvelle fois organisée cette année avec la mise aux enchères de maillots de joueurs dont les revenus seront reversés à Younited Belgium.