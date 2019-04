La Pro League "positive" à propos de la licence pour les 24 clubs professionnels

Satisfaction à la Pro League, qui note que les 24 clubs professionnels de football ont reçu leur licence pour la saison prochaine et ont donc pu démontrer leur continuité à l'Union Royale belge de football (URBSFA). "Ce résultat est positif", a déclaré mercredi le directeur général Pierre François dans un communiqué de presse.

Les seize clubs de la Jupiler Pro League (D1A) et les huit clubs de la Proximus League (D1B) ont en effet reçu le feu vert du comité des licences de l'URBSFA mercredi.

"La Commission des Licences est composée de membres indépendants, et que cette instance relève de la Fédération, et non de la Pro League", rappelle dans son communiqué Pierre François, le CEO de la Pro League.

"Je me bornerai aujourd'hui à constater que selon l'analyse de la Commission des Licences, les 24 clubs professionnels ont tous payé les dettes prises en compte par le règlement fédéral, et notamment les dettes sociales et fiscales, et celles envers tous leurs salariés. Ils ont également pu justifier à la Commission leur continuité jusqu'au terme de la saison 2019-2020. Ce double constat est positif".