La Pro League organise son week-end arc-en-ciel en faveur de la diversité et du respect

La Pro League organise à nouveau ce week-end la campagne Football for ALL, la campagne arc-en-ciel contre l'homophobie, le racisme et d'autres formes de discrimination et d'inégalité. "Sous le slogan 'Football for All', tant la Pro League et ses clubs, que les clubs du football amateur, s'engagent en faveur du respect, de la diversité et de la tolérance sur nos terrains et autour de ceux-ci. Le football est en effet pour tout le monde", a expliqué la Pro League dans un communiqué, jeudi.

Les capitaines de la Jupiler Pro League et de la Proximus League disputeront les rencontres de la 28e journée de championnat avec un brassard de capitaine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les drapeaux de corner dans les deux compétitions professionnelles seront également des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. La Pro League lance ainsi la campagne 'Football for ALL', qui sera également organisée par l'URBSFA et les clubs de football amateur.

La campagne s'inscrit dans la partie communicationnelle du plan d'action de la Pro League contre les chants négatifs. "Bien que les couleurs de l'arc-en-ciel représentent la communauté LGBT+, le football belge veut non seulement s'opposer à l'homophobie, mais également au racisme et à d'autres formes de discrimination. Le football est pour tout le monde, tant sur le terrain que dans les tribunes", précise l'association des clubs professionnels belges.

Faris Haroun (Antwerp FC), Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies et Red Flames), Thierry Witsel (ancien joueur amateur et père d'Axel) et Matthias De Roover (joueur amateur au KFC Eksaarde et Mr. Gay Belgium) apporteront leur témoignage dans des repartages qui seront partagés via les médias des clubs et des partenaires du monde du football.