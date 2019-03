La Pro League met sur pied une compétition U21

La Pro League lancera une nouvelle compétition U21 à partir de la saison 2019-2020. Cette décision a été prise aujourd’hui lors de l'Assemblée Générale. L'objectif de cette nouvelle compétition est de garantir la qualité des confrontations entre les joueurs les plus prometteurs des équipes de Pro League. Cette compétition se concentrera fortement sur la phase cruciale de la post-formation, dernière étape entre la formation des jeunes et les équipes première de nos équipes.

Tant le Conseil d'Administration que l'Assemblée Générale de la Pro League ont approuvé aujourd'hui l'introduction d'une nouvelle compétition U21 destinée aux équipes de Pro League. Cette initiative a été prise après qu'aucun accord n'a été trouvé la saison dernière pour intégrer les équipes U21 dans la plus haute division amateurs. Sous l'impulsion du management, des clubs et des directeurs techniques respectifs Chris Van Puyvelde et Ariël Jacobs, une formule de compétition a été élaborée, laquelle sera mise en place provisoirement durant 1 saison (2019-2020).

Les 24 clubs de la Pro League seront divisés en 2 divisions, selon le classement de la Youth License. 1 division A composée de 8 équipes, qui disputeront 21 journées et 1 division B de 16 clubs, qui disputeront 30 journées. Le choix de réduire le nombre de journées de la division A s'explique par l’agenda déjà très chargé des jeunes joueurs les plus âgés, en raison des sélections nationales et des éventuelles confrontations en Youth League.

La composition des noyaux pour cette compétition montre clairement que l'accent sera mis sur la post-formation. Ainsi, il devra toujours y avoir 7 joueurs formés dans notre pays sur le terrain et chaque noyau de 18 joueurs devra inclure au moins 15 joueurs U21. Les clubs pourront sélectionner 2 joueurs U23 et seulement 1 joueur plus âgé.