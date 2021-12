La Pro League lance sa traditionnelle action de Noël - Pro League - 22/12/2021 La Pro League a lancé la 13e édition de sa traditionnelle action de Noël avec la mise aux enchères de maillots portés en match et dédicacés par les joueurs mais aussi d'objets uniques. Tous les bénéfices reviendront à Younited Belgium, l'ancienne Belgian Homeless Cup et partenaire social de la Pro League. Durant les rencontres de la 21e journée de la D1A prévue les 26 et 27 décembre, chaque joueur portera un maillot spécial avec le logo de Younited Belgium. Pour la 1B Pro League, l'action aura lieu lors de la 16e journée ce week-end. Après les rencontres, les maillots seront désinfectés et dédicacés pour être mis aux enchères sur le site MatchWornShirts. En plus des maillots, d'autres objets spéciaux seront mis aux enchères comme "des expériences VIP avec un commentateur sportif, une soirée remplie d'histoires avec Dave Peeters et Patrick Goots ou un maillot dédicacé de Kevin De Bruyne ou Michy Batshuayi". Les enchères seront ouvertes à partir du vendredi 17 décembre à 12h00. La vente aux enchères des maillots des joueurs de 1B Pro League se déroulera jusqu'au 28 décembre à 21h00 et jusqu'au 30 décembre à 21h00 pour les autres objets. L'année dernière, la Pro League avait récolté 145.000 euros, passant le cap de 100.000 euros pour la troisième année de suite. Younited Belgium utilise cet argent pour mettre en place des compétitons socio-sportives avec des sans-abris. Il existe trente équipes Younited en Belgique. Chaque équipe est née d'une collaboration entre un club et des organisations sociales. Pour marquer le coup, la Jupiler Pro League deviendra aussi la Younited Pro League lors de la 21e journée.