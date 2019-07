La Pro League étudie les options "pour préserver la bonne organisation de ses compétitions"

La saga du Footgate a connu un nouveau rebondissement ce vendredi. Le championnat, qui doit débuter le 26 juillet, est suspendu suite à la décision du Tribunal de première instance de Bruxelles. La Pro League, qui organise la D1A et la D1B, a réagi via un communiqué laconique.



"La Pro League a pris connaissance de l’ordonnance de référé prononcée suite à la requête unilatérale déposée par le Beerschot VA. Le Conseil d’Administration et le management de la Pro League examinent les initiatives qu’il convient de prendre pour préserver la bonne organisation de ses compétitions", écrit la Pro League.



Tous les acteurs du football belge espèrent désormais que la décision complète de la CBAS tombera dans les plus brefs délais et certainement avant le 26 juillet.