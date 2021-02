La Pro League désormais diffusée aux Etats-Unis et en Amérique du Sud et centrale

Si le niveau de la Pro League est parfois décrié en Belgique et plus largement, en Europe, elle pourrait trouver un nouveau public outre-Atlantique. Elle sera en tout cas retransmise en Amérique du Nord, centrale et du Sud pour les cinq prochaines années sur ESPN.

Le partenariat prend court dès ce week-end et fait suite à un accord entre La Pro League, Eleven Sport, Media Pro et ESPN, présenté comme "le plus grand réseau sportif américain".

" Pour la Pro League, le marché américain est un marché stratégique important pour son développement durant les prochaines saisons. Le potentiel est énorme et nous sommes particulièrement fiers du contrat d’une période de cinq années conclu avec une chaîne premium comme ESPN pour les continents américains ", a expliqué Pierre François, CEO de la Pro League dans un communiqué ce vendredi.

Leander Monbaliu, CBO de la Pro League se réjouit également de cet accord : " La visibilité du meilleur du football belge en Amérique représentera un boost pour l’exposition mondiale des clubs belges. Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de notre produit avec ESPN et Eleven dans les années à venir ".