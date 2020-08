La Pro League demande que le retour progressif du public soit inscrit à l'ordre du jour du CNS de ce jeudi 20 août

Le Conseil d’Administration de la Pro League s’est réuni aujourd’hui afin de demander qu’un retour progressif du public lors des matchs de football figure à l’ordre du jour du Conseil national de sécurité de ce jeudi 20 août.

"Après 20 matchs officiels, la reprise de notre championnat national de football s’est déroulée sans heurts", commence le communiqué.

Et ajoute : "Le supporter de football s’avère être l’un des meilleurs élèves de la classe Covid-19. Les supporters respectent parfaitement les appels des clubs et de la Pro League et suivent les matchs depuis chez eux. Le 28 juillet, la Pro League a décidé de débuter le championnat à huis clos. Toutefois, les implications financières de la situation actuelle ne sont pas moindres. Cela entraîne une perte de plusieurs centaines de milliers d’euros par match."

La Pro League ajoute que tous les protocoles et préparatifs sont prêts afin d’envisager un retour progressif du public dans nos stades : "Au nom de nos clubs, la Pro League demande ainsi que ce retour progressif du public soit placé à l’ordre du jour du Conseil national de sécurité du 20 août, afin qu’à partir de septembre, en concertation étroite et constructive avec tous les stakeholders, nous puissions à nouveau accueillir des supporters dans les stades. La qualité des protocoles et des projets ainsi que l’expérience des matchs précédents montrent que ce retour peut se faire et se fera de manière ordonnée et sûre."

Alors, le CNS va-t-il suivre la demande de la Pro League ? Réponse ce jeudi.