La Pro-League déçue : "Se rendre au stade sera plus sécure que se balader Rue Neuve"

Pas de passage à la Phase 5 du déconfinement : pour la Pro-League, cela signifie que les matches de championnat de foot ne pourront pas accueillir les 800 spectateurs espérés par stade… puisque le plafond reste fixé à 400. Après le CNS de ce matin, la Pro-League doit donc mettre au frigo ses plans pour garnir au mieux les stades à la reprise du 7 août.

"On est forcément un peu déçus", réagit le porte-parole de la Pro-League Stijn Van Bever. " Nous étions convaincus, et nous le sommes toujours, que nous pouvons accueillir plus que 400 spectateurs, dans chaque stade, en toute sécurité sanitaire. Nous sommes surtout déçus, car la prochaine saison est la plus attendue depuis des dizaines d’années, vu que nos joueurs et les fans sont privés de stade depuis près de 5 mois. Mais nous faisons partie de la société et nous sommes des citoyens comme les autres. Nous appliquerons donc évidemment les décisions des autorités. "

Pas de dérogation demandée…

Le danger est évidemment de lancer un mauvais signal, en pleine recrudescence de l’épidémie et alors qu’une 2e vague est crainte pour les semaines à venir. De plus, la tranche d’âge la plus impactée actuellement par le virus est précisément celle des 20-30 ans : celle qui peuple majoritairement les stades, et à qui est reprochée des comportements inappropriés. Faire une exception pour le football serait dommageable en termes d’image… et le foot belge n’a pas besoin de ça vu de l’actualité des derniers mois et années.

"Nous attendons le texte précis de l’Arrêté Ministériel pour actualiser notre argumentaire et reprendre contact avec les autorités… car nous avons des solutions " poursuit Van Bever. " Mais j’insiste sur ce point : la Pro-League n’a JAMAIS demandé des dérogations ou un traitement particulier. Nous proposons simplement des aménagements adaptés à nos structures : nous pouvons compartimenter chaque tribune et les isoler les unes des autres par des séparations et la sécurité aux entrées. Ainsi, nous estimons que nous pouvons travailler sur la base de 400 personnes… mais par bloc ou par tribune. Après, la capacité totale possible doit être adaptée selon la structure de chaque stade. Mais la semaine passée, Werchter a accueilli deux concerts voisins avec 400 personnes chacun… mais bien compartimentés et sans vase communicant. C’est donc aussi admissible pour le foot."

Pas comme au PSG

Quoi qu’il en soit, les spectateurs élus subiront un contrôle thermique à l’entrée. Ils devront aussi porter un masque et disposeront d’une place assise distante d’un minimum d’1,50 m des voisines… et avec interdiction d’en bouger !

"On ne craint pas en Belgique des mouvements comme on en a vu lors de PSG-Waasland-Beveren, quand les supporters parisiens se sont rassemblés massivement" analyse Van Bever. "Je veux aussi préciser que les spectateurs qui ne respecteront pas les consignes dans nos stades seront condamnables pénalement et passibles d’une amende. Il s’agira de leur propre responsabilité individuelle : les clubs ne sont pas fautifs en tant qu’organisateurs s’ils ont mis un système clair en place !"

Et de conclure de manière doux-amère...

"Nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes déçus. Nous pensons en effet qu’avec le protocole que nous proposons, se rendre au stade sera bien plus sécure que de se balader Rue Neuve ou passer une journée à la mer…"