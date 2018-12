La Pro League adopte des mesures pour régir la fonction d'agent dans le foot belge

Le groupe d'experts composé du CEO de la Pro League Pierre François, du ministre d'Etat Melchior Wathelet et de Wouter Lambrecht, avocat spécialisé dans le sport, a rencontré toutes les parties concernées pendant deux mois, y compris les agents, pas plus tard que mardi. C'est sur base des informations recueillies qu'il a décidé de définir certains principes.

Pour finir, la Pro League espère pouvoir faire entrer ensuite ces principes dans une législation claire et applicable.

Pour le prochain mercato d'été, la Pro League espère pouvoir inscrire ses principes dans les conditions d'octroi de la licence par l'Union belge de football. Et faire en sorte que le non-respect de ce code éthique, approuvé par les clubs, soit une condition du retrait d'une licence.

Les clubs doivent aussi enregistrer les contrats qu'ils concluent avec les joueurs. Aucune transaction ne pourrait se faire sans être mentionnée. Cela permettra aux joueurs d'avoir un peu plus de pouvoir pour éviter que les clubs ne décident entre eux de leur sort.

Ainsi, tous les agents, belges ou étrangers, devraient s'enregistrer et satisfaire à un ensemble de conditions édictées par la Pro League. Les agents doivent annoncer quels joueurs ils ont dans leur portefeuille et quels contrats sont négociés avec eux.

Parmi ces principes, il y a la création d'une chambre de compensation, chargée de recenser les agents, d'enregistrer les contrats entre les joueurs et leurs agents, ainsi que les contrats avec les clubs.

L'assemblée générale de la Pro League a adopté à l'unanimité lundi un ensemble de principes relatifs à la problématique des agents dans le football belge. Ces principes ont été énoncés par le panel d'expert de trois personnes mis sur pied par la Pro League et approuvés par l'ensemble des clubs professionnels du royaume.

Des principes "qui peuvent changer la donne au niveau européen"

"Je peux déjà annoncer fièrement que ces principes ont été approuvés à l'unanimité par les 24 clubs professionnels. Chaque point a fait l'objet d'un vote de façon séparée. C'est un document de base. Les applications concrètes suivront rapidement. Le travail de notre panel d'experts n'est pas fini. Il se poursuivra jusqu'aux prochains mercatos d'hiver et d'été. Et des principes doivent être appliqués à la fin de cette saison. Nous travaillons suivant un planning bien strict. Nous avons parlé avec beaucoup d'acteurs nationaux et internationaux. Presque chaque pays connaît cette problématique. La Pro League veut jouer un rôle pour assainir le monde du football. Si nous parvenons à nos fins au mercato d'été, nous aurons un gros avantage sur tous les autres pays en Europe. Ce sont eux qui devront nous suivre."

La Pro League a approuvé une série de principes pour régir la fonction d'agent dans le football belge. Cela passe notamment par la création d'une chambre de compensation. Ces principes sont aussi destinés à protéger un peu plus les joueurs qui doivent pouvoir, selon le panel d'experts, être totalement maître de leur futur. "Même quand un contrat est à durée déterminée", précise la Pro League. "Un joueur a le droit de résilier le contrat avec son agent à tout moment. Dans ce cas-ci, une réserve importante est, cependant, intégrée afin de protéger les droits des agents: si un joueur résilie un contrat d'agent sans justes motifs après la dernière journée précédant l'ouverture d'une période de mercato, cette résiliation ne devient effective qu'au lendemain de ce prochain mercato. Les clubs sont tenus de respecter cette période de réflexion".