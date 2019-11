La Pro League a lancé la campagne "Respect"

Image d'illustration - © BRUNO FAHY - BELGA

La Pro League lance la campagne "Respect" - 22/11/2019 La Pro League lance aujourd’hui son spot consacré à la campagne sur le Respect. Le spot est diffusé sur les médias sociaux de tous les clubs de la Pro League et sera également visible lors des retransmissions en direct des matchs et dans les magazines. Ce spot fait partie du plan d'action intégral de la Pro League sur les chants discriminatoires et offensants. La Pro League souhaite sensibiliser davantage à différents niveaux et promouvoir un soutien positif.