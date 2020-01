La presse portugaise annonce le retour d’Uche Agbo au Standard dès janvier

Uche Agbo, milieu défensif de 24 ans, pourrait revenir au Standard avec six mois d’avance. Le Nigérian n’a pas convaincu à Braga où il est en prêt depuis septembre 2019. Un prêt qui devait initialement durer un an et qui devrait être écourté selon MaisFutebol.

Avec seulement 223 minutes de jeu à son actif en une demi-saison, les dirigeants auraient décidé de mettre fin à son prêt. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour le Standard à ce poste… Le média portugais annonce un retour très prochainement.

Agbo est arrivé au Standard en juillet 2017 en provenance de Watford. En janvier 2019 il a d’abord été prêté au Rayo Vallecano avant le prêt à Braga en septembre.