La première utilisation de l'Official offside line sourit à Avenatti contre Mouscron

Mi-janvier, le conseil d’administration de la Pro League approuvait, pour un contrat de deux saisons, l’utilisation de la technologie pour la ligne de hors-jeu pour le VAR. Ce système sera, pour rappel, mis en place pour tous les matches de play-offs 1 et de play-offs 2.

Ce samedi soir, première utilisation pratique, et historique donc, durant la partie entre Courtrai et Mouscron. Suite au but d’ouverture de Felipe Avenatti dès la 8ème minute de jeu, le VAR vérifie l’éventuelle position de hors-jeu de l’attaquant uruguayen. Celle-ci n’est pas signalée et le but courtraisien est validé.