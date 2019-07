La patte Kompany à "Anderlecht City" : échec ou greffe ?

C'est probablement l'événement le plus excitant de ces dernières années dans le championnat belge : le retour au bercail d'un enfant du club, érigé au rang de légende de la Premier League. Vincent Kompany attire tous les regards, focalise toute l'attention... et centralise toute la pression.

Vince the Prince peut-il à la fois ramener Anderlecht au sommet tout en y implémentant la philosophie de jeu de Manchester City ? Tentative de réponse.

"D'abord le football, ensuite les résultats". Cette petite phrase, d'apparence anodine, résume à la fois la détermination et l'audace d'un Vincent Kompany qui n'a pas peur de s'attaquer à une montagne.

Pendant toute la préparation, assisté d'un staff pléthorique où se mêlent anciens et nouveaux adjoints, il n'a eu de cesse d'inculquer ses préceptes guardiolesques à ses joueurs. Préceptes répétés avant les matchs, après les matchs et autour des séances d'entraînement. Un bourrage de crâne nécessaire, axé sur l'application du pressing et du jeu de possession.

Assimiler un nouveau système prend du temps, surtout quand les exécutants sont aussi nombreux (50 joueurs essayés en préparation !) et que le balancier des allées et venues est toujours en oscillation.

Logiquement, les résultats préparatoires enregistrés jusqu'ici sont mi-figue mi-raisin. Neuf matchs amicaux soldés par trois victoires, un partage et cinq défaites, le bilan chiffré est moyen, même si l'essentiel n'est évidemment pas là et que quelques grosses écuries européennes comme l'Ajax ou Benfica faisaient partie des sparring partners.

Mais qu'en sera-t-il si le début de championnat ne répond pas à l'attente, si le premier bilan chiffré ne satisfait pas ? Vincent Kompany pourra toujours prôner la patience (René Weiler l'avait fait aussi, et sa mission avait porté ses fruits), mais le supporter mauve devra, le cas échéant, être capable de l'entendre.

Les moyens de ses ambitions ?

Pour remonter la pente, décrocher le titre et appliquer un système de jeu aussi exigeant que celui demandé par Kompany, il faut évidemment les joueurs adaptés.

Et c'est là que les interrogations se posent. A part Vincent Kompany lui-même, seuls Samir Nasri et Philippe Sandler (dans une moindre mesure) ont connu Manchester City de l'intérieur. Après celle de Kompany, l'arrivée de Nasri est la deuxième bombe de ce mercato. A son sujet, les avis divergent. Après deux saisons quasiment blanches, l'ancien Bleu pourra-t-il retrouver son niveau d'antan ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. En revanche, avoir privilégié le projet anderlechtois à un dernier contrat lucratif dans le Golfe prouve sa motivation et sa foi. Nasri veut s'ériger en patron et en guide. Tout profit pour la jeunesse. Les talentueux Bornauw, Saelemaekers, Amuzu, Doku ou, bien entendu, Verschaeren vont passer à la vitesse supérieure, dans un apprentissage qui se fera au quotidien, au fil des matchs et des entraînements.

Sur papier, l'équipe-type pourrait avoir une certaine allure (style Didillon-Saelemakers, Kompany, Sandler, Cobbaut-Zulj, Vlap, Verschaeren, Nasri, Doku-Dimata), mais il faut pour cela que les étoiles s'alignent, que les blessures s'estompent et que chacun atteigne, de conserve, son plus haut niveau.

Aussi étoffé soit-il (mais surtout de joueurs excédentaires), le noyau manque sans doute de qualité en profondeur... mais le mercato n'est pas encore terminé. Le club cherche, notamment, un 9 capable de s'intégrer au système (ce qui n'est pas le cas de Santini, ni même de Kiese Thelin) et, peut-être, un arrière latéral.

Mélange des genres ou confusion des rôles ?

La question du cumul "joueur-manager" continue d'interpeller. Simon Davies porte le training de T1, donne les conférences de presse d'avant- et d'après-match, mais applique les décisions... de Kompany qui, sur le terrain, est à la fois, "Vincent" et "coach". Une double casquette qui, à terme, pourrait être perturbante pour les joueurs.

On ne cesse de le répéter, cette formule inédite peut fonctionner en période de haute conjoncture, mais qu'en sera-t-il dans des temps plus durs ? Ou, pire encore, quand Kompany lui-même, aura commis une erreur préjudiciable sur le terrain (nul n'en est à l'abri, même lui) ?

Les questions sont nombreuses et les espoirs élevés. Rarement l'impatience et la curiosité auront été aussi énormes autour de cette équipe d'Anderlecht qui, après son changement de présidence, s'apprête à vivre la deuxième année de sa révolution.