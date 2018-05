La page arbitrage de la 7ème journée des POI

Ce week-end se tenait la 7ème journée des play-offs 1.

Comme tous les lundis, sur le plateau de La Tribune, Marcel Javaux a décortiqué les phases importantes qui ont fait débat sur les pelouses de notre royaume à l'occasion des trois chocs : La Gantoise-Charleroi, FC Bruges-Anderlecht et Standard-Genk.

Les phases décortiquées ont été les suivantes :

- La panne du VAR avant le Topper

- Le pénalty non sifflé sur le tacle de Gerkens sur Vanaken

- Le pénalty accordé puis annulé en faveur de Bruges lorsque le ballon a touché le bras de Josué Sa dans la surface de réparation

- Le but de Teodorczyck à Bruges

- Le but de Diaby contre le Sporting d'Anderlecht

- La semelle de Diatta à l'occasion de Bruges-Anderlecht

- L'avantage accordé sur le 4ème but du Standard contre Genk