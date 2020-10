La ministre Demir et Bruges confirment le projet de stade chaussée de Blankenberge

Après avoir consulté la ville de Bruges et ses deux équipes de football professionnelles, la ministre flamande en charge de l'aménagement du territoire Zuhal Demir a décidé de poursuivre le projet de construction d'un stade et d'un parc d'activités le long de la chaussée de Blankenberge. Le plan initial sera ajusté pour répondre aux critiques du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'État a rendu un avis début octobre qui met en pièce les plans du nouveau stade brugeois. Les plans d'aménagement d'un nouveau stade pour le Cercle et les nouveaux terrains d'entraînement le long de la chaussée de Blankenberge ont été annulés, ce qui a mis en péril l'ensemble du projet.

Après consultation de tous les acteurs brugeois, la ministre Zuhal Demir a décidé de poursuivre ce projet. Selon elle, toutes les parties "demandaient à s'en tenir à l'intention initiale et à remédier au plan le plus légalement possible".

Le plan existant sera donc ajusté pour répondre aux critiques du Conseil d'Etat, concernant notamment le "parking surdimensionné". Le gouvernement flamand a donné son vert pour ces modifications et le nouveau plan doit être bouclé dans un délai d'un mois.

"Nous sommes plus que ravis que la ministre Demir et le gouvernement flamand veuillent débloquer ce dossier de cette manière", réagit le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw. "C'est crucial non seulement pour nos deux équipes de football, mais aussi pour le développement économique de notre région."