Chaque semaine dans La Tribune, Mathieu Istace revient en quelques chiffres sur le week-end de Pro League écoulé. Cette semaine la longévité brugeoise de Ruud Vormer, la barre symbolique atteinte par Siebe Schrijvers et Laurent Depoître, le but ultra rapide d'Idris Saadi, le retour de De Camargo à Sclessin et les coups-francs magnifiques sont notamment au programme !