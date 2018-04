La joie des dirigeants du Standard après la victoire face à Anderlecht

Une confrontation entre le Standard et Anderlecht est toujours une rencontre particulière. Encore plus lorsque celle-ci se déroule dans les play-offs. Ce mercredi, les Rouches l'ont emporté contre les Mauves (2-1), permettant au club liégeois de confirmer son rapprochement au classement et réduire l'écart avec Anderlecht à 3 points.

Du côté de la direction du Standard, on a savouré la victoire en laissant libre cours à sa joie au coup de sifflet final...