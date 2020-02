La goal line technology ou des caméras supplémentaires en play-offs 1 ?

Bien plus que les résultats, ce qui a marqué le week-end foot en Pro League, c’est le but du Brugeois Hans Vanaken face à l’Antwerp (1-0). La décision de valider ce goal a été fortement contestée. Seule la goal line technology aurait pu apporter une réponse claire. Mais elle n’est pas présente en Pro League. En tout cas pas pour le moment.



En Angleterre, en France, en Allemagne et en Italie, le cap a été franchi. Pas encore en Espagne et en Belgique. Chez nous, c’est le coût qui constitue le frein principal. L’installation oscille autour des 300.000 €, auxquels il faut ajouter 60.000 € de frais de fonctionnement annuels.



Les phases concernées font polémiques, mais elles sont relativement rares ? Du coup est-ce que l’investissement en vaut la peine ? "C’est vrai que c’est un investissement mais cela éviterait beaucoup de discussions", souligne Marcel Javaux notre consultant arbitrage sur le plateau de La Tribune.



"Apparemment, il y aurait un nouveau système qui coûte moins cher", affirme Hein Vanhaezebrouck. Et notre consultant de pointer les incohérences de la Pro League dans notre Facebook Live avant La Tribune. "Si tu refuses un deal de 95 millions € pour les droits TV et qu’en tant que Pro League tu refuses d’installer la goal-line technology… tu ne peux pas être exigeant des deux côtés. D’un côté, ne rien sortir vous-même et de l’autre demander toujours plus d’argent aux médias. Je suis d’accord qu’ils veuillent gagner plus mais alors il faut faire tout ce qu’il faut pour suivre l’évolution du professionnalisme du football."



Tout le monde s’accorde pour dire que la goal-line technology est "un passage obligé".

Des devis attendus pour le 10 février

La Pro-League n'a pas attendu cette semaine pour entamer des démarches, mais elle les a intensifiées en vue des Play-Offs.

Deux techniques s'offrent à elles : soit la véritable goal-line technology, telle qu'appliquée à la coupe du monde ou dans les grands championnats européens, soit l'installation de caméras supplémentaires sur la ligne de but. Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro-League : "le système de caméras supplémentaires constitue un atout pour le VAR. Ce n'est pas un outil de mesure, mais un outil qui peut aider le VAR pour prendre certaines décisions".

Par rapport à la goal line technology, le système des caméras sur la ligne est, d'une part, moins cher, d'autre part, plus rapide à implémenter. Stijn Van Bever : "le système des caméras sur la ligne est plus rapide à implémenter, car la goal line technology doit être installée, calibrée, testée. Donc si on veut progresser pour le début des play-offs, un système de caméras ira plus vite, c'est clair".

Des caméras sur la ligne de but en play-offs, avant peut-être une vraie technologie de mesure pour la saison prochaine. La décision sera prise le 10 février, lors du prochain conseil d'administration de la Pro-League.