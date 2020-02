La goal-line technology introduite en play-offs 1 ?

Bien plus que les résultats, ce qui a marqué le week-end foot en Pro League, c’est le but du Brugeois Hans Vanaken face à l’Antwerp (1-0). La décision de valider ce goal a été fortement contestée. Seule la goal-line technology aurait pu apporter une réponse claire. Mais elle n’est pas présente en Pro League. En tout cas pas pour le moment. Selon Sporza, cela pourrait évoluer. Le débat de ces derniers jours pourrait accélérer les choses. Une introduction dès les play-offs 1 est même envisagée.



En Angleterre, en France, en Allemagne et en Italie, ils ont franchi le cap. Pas encore en Espagne et en Belgique. Chez nous, c’est le coût qui constitue le frein principal. L’installation s’élèverait entre 200.000 € et 300.000 € par stade et par an. Il faut y ajouter un montant de 10.000 par match pour l’utilisation.



Les phases concernées font polémiques, mais elles sont relativement rares ? Du coup est-ce que l’investissement en vaut la peine ? "C’est vrai que c’est un investissement mais cela éviterait beaucoup de discussions", souligne Marcel Javaux notre consultant arbitrage sur le plateau de La Tribune.



"Apparemment, il y aurait un nouveau système qui coûte moins cher", affirme Hein Vanhaezebrouck. Et notre consultant de pointer les incohérences de la Pro League dans notre Facebook Live avant La Tribune. "Si tu refuses un deal de 95 millions € pour les droits TV et qu’en tant que Pro League tu refuses d’installer la goal-line technology… tu ne peux pas être exigeant des deux côtés. D’un côté, ne rien sortir vous-même et de l’autre demander toujours plus d’argent aux médias. Je suis d’accord qu’ils veuillent gagner plus mais alors il faut faire tout ce qu’il faut pour suivre l’évolution du professionnalisme du football."



Tout le monde s’accorde pour dire que la goal-line technology est "un passage obligé".