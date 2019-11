La Gantoise vient à bout du Standard et affiche toujours un bilan parfait à domicile

Le choc de la 14e journée de Pro League a tourné à l’avantage de Gand. Les Buffalos, menés au score, ont trouvé les ressources pour déborder le Standard et poursuivre leur impressionnante série à domicile (3-1). Après ce septième succès en sept sorties à la Ghelamco Arena, les Gantois reviennent à deux longueurs des Liégeois. En l'absence de VAR, la deuxième mi-temps a été rythmée par les décisions arbitrales avec une exclusion et un penalty sifflé de chaque côté.



Comme à Bruges fin octobre, le Standard opte pour une approche prudente. Bien organisés, les Rouches laissent la possession aux Buffalos pour développer un jeu direct. Et cette tactique est presque payante. A la 5e minute, Obbi Oularé décale Maxime Lestienne qui frappe au-dessus. Gand répond avec une occasion de Laurent Depoître, bien anticipée par Arnaud Bodart (16e).



Ce choc s’anime après 20 minutes. Vadis Odjidja (22e) et Depoître (24e) tentent leur chance à distance. C’est puisant, mais imprécis. Le Standard est tout aussi menaçant. Sur une déviation un peu chanceuse d’Oularé, il faut un réflexe magnifique de Thomas Kaminski pour empêcher Paul-José Mpoku d’ouvrir le score (26e). Samuel Bastien est contré au dernier moment (27e). Il y a du K.O. dans l’air. Il survient juste avant la pause. Selim Amallah surprend tout le monde – à commencer par Kaminski – avec un délicieux extérieur du droit (0-1, 43e).



Gand encaisse le coup et profite de la pause pour le digérer. Avec 100% de victoires à domicile, les Buffalos s’appuient sur des bases solides. Une relance imprécise de Bodart fournit aux Gantois l’opportunité d’égaliser. Roman Bezus la saisit. Et de quelle manière ! La frappe du médian ukrainien est puissante et file au fond via la barre transversale (48e).



Le bras de fer se poursuit. Toujours aussi équilibré. Une tête de Depoître passe un mètre à côté (58e). Un essai de Lestienne frôle le montant gauche de Kaminski (62e). La tension est palpable. Odjidja et Mpoku, les capitaines, se cherchent. Le Gantois perd ses nerfs et donne un coup d’épaule au Liégeois. Malgré la panne du VAR, l’action n’échappe pas aux arbitres. Odjidja reçoit un deuxième carton (71e).



Lothard D’hondt, l’arbitre de la rencontre, prend à nouveau ses responsabilités quelques minutes plus tard. Il sanctionne une faute de main de Zinho Vanheusden sur un coup franc de Sven Kums. L’arbitre estime que le jeune défenseur a fait un geste volontaire pour stopper le ballon. Le Diabblotin, jauni une deuxième fois, à beau la contester la décision est irrévocable. Et le VAR est toujours en panne. Jonathan David ne fait pas de sentiment et place Gand devant sur penalty (84e). Alessio Castro-Montes fixe le score final à 3-1 (90e). Mpoku rate encore un penalty dans les arrêts de jeu.



Au classement, Gand, qui compte un match de moins, remonte à la troisième place (25 pts) et revient à deux points de son adversaire (27 pts).